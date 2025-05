Concert de Cantarédia au Chalard – Le Chalard, 18 mai 2025 17:30, Le Chalard.

Haute-Vienne

Concert de Cantarédia au Chalard Rue de l’Église Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 17:30:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Le choeur de femme, Cantarédia, de l’Ensemble vocal de Saint-Yrieix est de retour à l’église du Chalard pour un concert sous la direction de son chef de choeur, Chris Norris. Le répertoire mêle des œuvres sacrées de Pergolèse et des compositions allant du « Tourbillon de la Vie » à l’hymne national Sud-Africain en passant par du jazz et « l’Hallelujah » de Leonard Cohen, des chants japonais, italien, anglais, hongrois et coréen, leur chef de chœur recherchant constamment un beau son, des nuances et l’équilibre des voix. Pour certains chants, le chœur sera accompagné par le pianiste Bohdan Potapchuk. .

Rue de l’Église

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 33 35 20

