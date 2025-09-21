concert de Carillon 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez écouter un concert exceptionnel avec notre carillonneur Francis Crépin. La programmation musicale s’inspire de l’élégance et du style Art Déco, offrant une expérience sonore raffinée et immersive. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique et d’esthétique vintage !

02100, Saint-Quentin place de l’Hôtel de Ville,02100 Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin