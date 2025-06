Concert de carillon à la collégiale – Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert de carillon à la collégiale Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2025-06-21

fin : 2025-08-19

2025-06-21

2025-07-16

2025-08-19

2025-08-24

Retrouvez, tout au long de l’été, différents concerts de carillon à la collégiale !

Voici le programme des différents concerts :

Samedi 21 juin Concert mensuel de carillon 9h30-11h : P-H Mériau et ses élèves-carillonneurs diplômés au concours régional de Castres

Samedi 21 juin Fête de la Musique Plénum des cloches en volée 18h

Mercredi 16 juillet à 18h Katarzyna Takao-Piastowska Carillonneuse à Emmerich et Rhein (Allemagne). Musicienne d’origine polonaise, formée à l’académie de musique de Gdansk, elle a appris le carillon en Hollande et en Belgique, diplômée de la prestigieuse école royale Jeff Denym de Malines (Belgique), a été récompensée de plusieurs prix de concours internationaux de carillon.

Mardi 19 août à 18h Wim Berteloot Carillonneur de Bruges, Menin, Dixmude et Roulers (Belgique)) Wim Berteloot (°1967) a suivi des études musicales au Conservatoire Royal de Gant et à l’école Royale de carillon ‘Jef Denyn’ de Malines. Il est professeur de musique au Petit Séminaire de Roulers et à l’école du carillon Jef Denyn de Malines. Déjà venu en 2023

Dimanche 24 août à 18h Gerald Martindale Carillonneur à Toronto (Canada) Fait des tournées de concert aux USA et en Europe depuis 20 ans. Déjà venu en 2022. .

Place Notre Dame

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie asso@carillon-villefranche.fr

English :

Enjoy carillon concerts at the collegiate church all summer long!

German :

Erleben Sie den ganzen Sommer über verschiedene Glockenspielkonzerte in der Stiftskirche!

Italiano :

Una serie di concerti di carillon si terranno nella chiesa collegiale per tutta l’estate!

Espanol :

A lo largo del verano se celebrarán una serie de conciertos de carillón en la colegiata

