Concert de carillon Journées Européennes du Patrimoine Parvis Christian VINSON Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.

Parvis Christian VINSON Au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Laissez-vous porter par les mélodies du carillon de la Tour Jacquemart !

Nous vous attendons nombreux pour ce concert gratuit sous le haut patronage du Jacquemart en haut de sa tour !

Parvis Christian VINSON Au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

Let yourself be carried away by the melodies of the Tour Jacquemart carillon!

We look forward to welcoming you to this free concert under the patronage of the Tour Jacquemart!

German :

Lassen Sie sich von den Melodien des Glockenspiels des Jacquemart-Turms tragen!

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem kostenlosen Konzert unter der Schirmherrschaft des Jacquemart auf der Spitze seines Turms!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalle melodie del carillon della Torre Jacquemart!

Vi aspettiamo per questo concerto gratuito sotto il patrocinio di Jacquemart in cima alla sua torre!

Espanol :

Déjese llevar por las melodías del carillón de la Torre Jacquemart

Le esperamos en este concierto gratuito patrocinado por Jacquemart en lo alto de su torre

