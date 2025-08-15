CONCERT DE CARILLON LES VOLÉES DE CLOCHES Perpignan
CONCERT DE CARILLON LES VOLÉES DE CLOCHES
1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2025-08-15 10:30:00
fin : 2025-11-01 11:00:00
Date(s) :
2025-08-15 2025-10-11 2025-11-01 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-25 2026-04-05 2026-05-14 2026-05-24
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
.
1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 carillon.perpignan@orange.fr
English :
? Saint-Jean-Baptiste Cathedral
German :
? Kathedrale St. Johann Baptist
Italiano :
? Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste
Espanol :
? Catedral de San Juan Bautista
