CONCERT DE CARILLON LES VOLÉES DE CLOCHES Perpignan vendredi 15 août 2025.

1 Rue de l’Horloge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-15 10:30:00
fin : 2025-11-01 11:00:00

Date(s) :
2025-08-15 2025-10-11 2025-11-01 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-25 2026-04-05 2026-05-14 2026-05-24

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
1 Rue de l’Horloge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  carillon.perpignan@orange.fr

English :

? Saint-Jean-Baptiste Cathedral

German :

? Kathedrale St. Johann Baptist

Italiano :

? Cattedrale di Saint-Jean-Baptiste

Espanol :

? Catedral de San Juan Bautista

