Concert de carillon pour la fête de Noël Villefranche-de-Rouergue
Concert de carillon pour la fête de Noël Villefranche-de-Rouergue samedi 13 décembre 2025.
Concert de carillon pour la fête de Noël
Veuzac Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Concert de carillon pour la fête de Noël à Veuzac.
.
Veuzac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Carillon concert for the Veuzac Christmas festival.
L’événement Concert de carillon pour la fête de Noël Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)