Concert de Carmen Souza, Casino de Lavelanet, Lavelanet

Concert de Carmen Souza Samedi 28 mars, 20h45 Casino de Lavelanet Ariège
Tarif Orange de 7€ à 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:45:00+01:00 – 2026-03-28T22:15:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:45:00+01:00 – 2026-03-28T22:15:00+01:00
Sa voix est devenue l’un des symboles du Cap vert : Carmen Souza s’impose par son charisme et sa grâce dans un style d’afrojazz à nul autre pareil. Accompagnée de trois musiciens, elle chantera son nouveau répertoire pour la première fois en Ariège.
Casino de Lavelanet 2 Rue René Cassin, 09300 Lavelanet Lavelanet 09300 Ariège Occitanie
Patricia Pascal