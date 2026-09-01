Informations pratiques

Cox

CONCERT DE CARPE DIEM

ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous musical samedi le 26 septembre au café Allant Vers ! Carpe Diem vous attend pour une soirée rock à 20h30.

Carpe Diem est un groupe basé à Beaumont de Lomagne, et composé de six musiciens, avec trois guitares, une batterie, un saxophone et une harmonica et quatre chanteurs. Avec ses racines dans le rhythm ‘n’ blues américain et britannique, il vous apporte la musique de Canned Heat, des Rolling Stones, de Dire Straits, de Credence Clearwater, et de Sonny Boy Williamson. Mais vous découvrirez aussi le rock de Bruce Springsteen et des Eagles, le rock ‘n’ roll de Chuck Berry et la soul music de Wilson Pickett et Ben E. King. Sans oublier Nina Simone, Neil Young et Bob Dylan. Et les chansons sont bien sûr interprétées par quatre vrais chanteurs britanniques !

Préparez-vous à recevoir de grandes chansons et de la grande musique ! Bar ouvert et petite restauration (plat unique) dès 19h. 0 .

ALLANT VERS Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 7 66 60 48 75 monepiallantvers@gmail.com

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English :

Join us for a musical event on Saturday, September 26, at Café Allant Vers! Carpe Diem invites you to a rock concert at 8:30 p.m.

L’événement CONCERT DE CARPE DIEM Cox a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE