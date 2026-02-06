Concert de Cataèdes Place du Cerf Le Tronchet
Concert de Cataèdes Place du Cerf Le Tronchet samedi 21 février 2026.
Concert de Cataèdes
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concert de Cataèdes avec leur nouveau spectacle Kaidandai .
Uniquement sur réservation 35€ par personnes avec repas. .
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Cataèdes Le Tronchet a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel