Concert de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon
mardi 15 septembre 2026 · Centre Artistique de Piégon · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Concert de Catherine Sarasin
Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Concert de Catherine Sarasin au piano
Au programme des œuvres de : L.v Beethoven, E Grieg, C. Debussy et F. Chopin
Concert suivi d’un verre de l’amitié en présence de l’artiste
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Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English : Catherine Sarasin Concert
Piano Concert by Catherine Sarasin
The program features works by: L. v. Beethoven, E. Grieg, C. Debussy, and F. Chopin
The concert will be followed by a reception with the artist
L’événement Concert de Catherine Sarasin Piégon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale