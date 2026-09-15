Concert de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon

Informations pratiques

Piégon

Concert de Catherine Sarasin

Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Concert de Catherine Sarasin au piano

Au programme des œuvres de : L.v Beethoven, E Grieg, C. Debussy et F. Chopin

Concert suivi d’un verre de l’amitié en présence de l’artiste

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Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English : Catherine Sarasin Concert

Piano Concert by Catherine Sarasin

The program features works by: L. v. Beethoven, E. Grieg, C. Debussy, and F. Chopin

The concert will be followed by a reception with the artist

L’événement Concert de Catherine Sarasin Piégon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale