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AGENDA · Piégon

Concert de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon

mardi 15 septembre 2026 · Centre Artistique de Piégon · Piégon

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre Artistique de Piégon
Adresse
349 Chemin de Fontatière
Ville
26110 Piégon
Département
Drôme
Tarif

Piégon

Concert de Catherine Sarasin

Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Concert de Catherine Sarasin au piano
Au programme des œuvres de : L.v Beethoven, E Grieg, C. Debussy et F. Chopin
Concert suivi d’un verre de l’amitié en présence de l’artiste
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Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  contact@centre-artistique-piegon.org

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English : Catherine Sarasin Concert

Piano Concert by Catherine Sarasin
The program features works by: L. v. Beethoven, E. Grieg, C. Debussy, and F. Chopin
The concert will be followed by a reception with the artist

L’événement Concert de Catherine Sarasin Piégon a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale