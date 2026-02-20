Concert de Catriona McElhinney Grimes Espace Molière Luxeuil-les-Bains
Concert de Catriona McElhinney Grimes
Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Artiste pianiste chanteuse irlandaise. Avec la participation de l’association des amis de St Colomban. .
Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20
