Concert de Catriona McElhinney Grimes Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Concert de Catriona McElhinney Grimes

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Artiste pianiste chanteuse irlandaise. Avec la participation de l’association des amis de St Colomban. .

English : Concert de Catriona McElhinney Grimes

