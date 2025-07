Concert de CAVAL CARAVAN Moulin Brice Site Corot Saint-Junien

Concert de CAVAL CARAVAN Moulin Brice Site Corot Saint-Junien dimanche 10 août 2025.

Concert de CAVAL CARAVAN

Moulin Brice Site Corot Lieu-dit Moulin Brice Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Laissez-vous séduire par un concert chaleureux et intimiste proposé par l’association Les Amis de Jean-Baptiste Corot. Le duo Laure Mura & Hubert Sciota vous embarque pour un voyage musical entre folk, country et blues, aux sonorités douces et envoûtantes. Guitares, harmonies et émotions seront au rendez-vous pour une soirée pleine de charme et d’authenticité.

Une belle parenthèse musicale à savourer en toute simplicité dans un cadre convivial.

Infos et réservations par téléphone ou par mail. .

Moulin Brice Site Corot Lieu-dit Moulin Brice Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 06 01 laure.mura87@gmail.com

