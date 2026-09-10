Concert de Cazelle Café – chanson swing & cumbia, Église Saint-Pierre de Montricoux, Montricoux

Informations pratiques

Concert de Cazelle Café – chanson swing & cumbia Samedi 19 septembre, 19h00 Église Saint-Pierre de Montricoux Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Quatre voix, des instruments acoustiques, des chansons et des sourires chaleureux : Cazelle Café vous invite à un concert aux rythmiques variées et aux sonorités métissées.

Entre swing enjoué, rythmes ensorcelants de la cumbia et accents festifs des Balkans, le groupe propose un répertoire mêlant compositions originales et reprises. Dans un subtil équilibre entre vivacité et douceur, les quatre artistes partagent avec le public leur complicité et leur énergie communicative.

Harmonies vocales polyphoniques et instrumentations riches font de chaque concert un moment de partage, de découverte et de plaisir musical.

Site internet du groupe : https://cazellecafe.fr/

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Plus d’informations sur : https://www.latalveraie.fr/les-resonances/

Église Saint-Pierre de Montricoux 2 place de l’église, 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« link »: « https://cazellecafe.fr/ »}, {« link »: « https://www.latalveraie.fr/les-resonances/ »}]

Quatre voix, des instruments acoustiques, des chansons, des sourires chaleureux et des costumes pour vous servir un concert aux rythmiques variées: Cazelle Café explore des sonorités métissées swing …

© Léon Jourdain