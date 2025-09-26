Concert de Celtik’raic Beaugency

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Un concert de musique celtique à découvrir !

Celtik’raic est un quartet orléanais très festif de folk/musiques du monde aux influences diverses, tantôt jazz, rock, brésilien ou encore disco !

Leur nom (la contraction de Celtik et craic) vient du gaélique, il signifie moment fun celtique et c’est justement ce que le groupe s’évertue à faire chaque fois qu’il monte sur scène. Le groupe vous fait voyager dans le monde à travers ses compositions originales et ses arrangements peu conventionnels de traditionnels irlandais.

Tout public

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

English :

A Celtic music concert to discover!

German :

Ein Konzert mit keltischer Musik, das es zu entdecken gilt!

Italiano :

Un concerto di musica celtica da scoprire!

Espanol :

Un concierto de música celta para descubrir

