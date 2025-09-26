Concert de Celtik’raic Beaugency
Concert de Celtik’raic Beaugency vendredi 26 septembre 2025.
Concert de Celtik’raic
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Un concert de musique celtique à découvrir !
Celtik’raic est un quartet orléanais très festif de folk/musiques du monde aux influences diverses, tantôt jazz, rock, brésilien ou encore disco !
Leur nom (la contraction de Celtik et craic) vient du gaélique, il signifie moment fun celtique et c’est justement ce que le groupe s’évertue à faire chaque fois qu’il monte sur scène. Le groupe vous fait voyager dans le monde à travers ses compositions originales et ses arrangements peu conventionnels de traditionnels irlandais.
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr
English :
A Celtic music concert to discover!
German :
Ein Konzert mit keltischer Musik, das es zu entdecken gilt!
Italiano :
Un concerto di musica celtica da scoprire!
Espanol :
Un concierto de música celta para descubrir
