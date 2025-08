CONCERT DE CHAMBRE THÉBAÏDE DES ARTS Saint-André

CONCERT DE CHAMBRE THÉBAÏDE DES ARTS Saint-André mardi 5 août 2025.

Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Début : 2025-08-05 19:00:00

fin : 2025-08-05 20:30:00

2025-08-05

Un moment d’exception autour du violoncelle avec François Rogue, dans un récital en solo alliant virtuosité, émotion et richesse sonore. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

English :

An exceptional cello experience with François Rogue, in a solo recital combining virtuosity, emotion and richness of sound. A musical rendez-vous not to be missed!

German :

Ein außergewöhnlicher Moment rund um das Cello mit François Rogue, in einem Solo-Recital, das Virtuosität, Emotionen und Klangreichtum vereint. Ein musikalisches Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un’esperienza eccezionale con François Rogue, in un recital solistico che unisce virtuosismo, emozione e ricchezza di suono. Un evento musicale da non perdere!

Espanol :

Una experiencia excepcional al violonchelo con François Rogue, en un recital en solitario que combina virtuosismo, emoción y riqueza sonora. ¡Un acontecimiento musical que no se puede perder!

