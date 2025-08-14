CONCERT DE CHAMBRE THÉBAÏDE DES ARTS Saint-André

Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 10

19:00:00

20:30:00

2025-08-14

Un ravissement vocal et instrumental, le trio de flûtes enveloppe le public dans un éclairage subtilement scénographié. Une immersion poétique où la lumière et la musique dialoguent pour révéler de nouveaux horizons sonores.

English:

A vocal and instrumental delight, the flute trio envelops the audience in subtly scenic lighting. A poetic immersion where light and music interact to reveal new sonic horizons.

German:

Ein vokales und instrumentales Entzücken, das Flötentrio hüllt das Publikum in eine subtil inszenierte Beleuchtung. Ein poetisches Eintauchen, bei dem Licht und Musik in einen Dialog treten, um neue Klanghorizonte zu enthüllen.

Italiano:

Una delizia vocale e strumentale, il trio di flauti avvolge il pubblico in un’illuminazione sottilmente scenografica. Un’immersione poetica in cui luce e musica interagiscono per rivelare nuovi orizzonti sonori.

Espanol:

Una delicia vocal e instrumental, el trío de flautas envuelve al público en una iluminación sutilmente escénica. Una inmersión poética en la que la luz y la música interactúan para revelar nuevos horizontes sonoros.

