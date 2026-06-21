Concert de Chanson: À la Vie, à l’Amour Mairie Navarrenx
Concert de Chanson: À la Vie, à l’Amour Mairie Navarrenx samedi 1 août 2026.
Navarrenx
Concert de Chanson: À la Vie, à l’Amour
Mairie Carré de la Halle Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Laetitia Ithurbide et Samuel Jean vous présentent le concert À la vie, à l’amour qui traverse nos existences comme un fil sensible celui des émotions humaines, de leurs élans, de leurs fragilités et de leurs éclats. .
Mairie Carré de la Halle Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 13 80 84
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English : Concert de Chanson: À la Vie, à l’Amour
L’événement Concert de Chanson: À la Vie, à l’Amour Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Béarn des Gaves
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