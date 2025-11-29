Concert de chanson française Babx Amour Colosse Espace culturel « Les Arcades » Créon

Espace culturel « Les Arcades » 3 Rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Poète, compositeur, musicien, Babx façonne un univers exigeant et accessible. Une voix grave et raffinée, dont la traînée laisse une empreinte indélébile aux creux de nos oreilles. Des récits oniriques et un sens aigu de l’arrangement, dont la puissance évocatrice nous bouleverse. Babx occupe depuis de longues années une place particulière dans le monde de la chanson française. Producteur et arrangeur notamment pour Camélia Jordana et Raphaëlle Lanadère, il collabore plus récemment avec Thomas de Pourquery, André Minvielle ou encore Archie Shepp. Huit ans après « Ascensions », Babx est de retour avec un septième album, « Amour Colosse ». Dans cette invitation à la rêverie et à la résilience, le pianiste aux doigts d’or nous conte un récit où la tendresse et l’imaginaire nourrissent un optimisme salvateur face aux inquiétudes contemporaines. .

Espace culturel « Les Arcades » 3 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 65 59 carlina@larural.fr

