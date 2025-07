Concert de chanson française Comm’un Accord Saint-Privat

Le duo Comm’un Accord propose une soirée conviviale autour de la chanson française. La formation mêle chant et accordéon pour revisiter un répertoire varié et entraîner le public dans une ambiance chaleureuse et authentique. Vous pourrez profiter du bar et de la restauration sur place (sur réservation). .

59 Rue de la Xaintrie Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 26 83

