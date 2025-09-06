Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung Saint-Rémy-du-Val

Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung Saint-Rémy-du-Val samedi 6 septembre 2025.

Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung

Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 18:30:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung

Venez profiter du concert de deux autrices-compositrices-interprètes !

Elles tissent un programme où s’entrecroisent leurs répertoires.

Pianiste et guitariste, chanteuses, laissez-vous charmer par leur générosité et la sensibilité de leur univers aux textes poétiques.

Rendez-vous à la Chapelle Saint Catherine au Logis de Moullins à Saint-Rémy-du-Val (72600).

Réservation au 06 58 12 56 89 ou mathkaori@gmail.com

Entrée libre, rémunération des artistes au chapeau. .

Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 12 56 89 mathkaori@gmail.com

English :

French chanson concert Mathilde Kaori and Armelle Rebischung

German :

Französisches Chanson-Konzert Mathilde Kaori und Armelle Rebischung

Italiano :

Concerto di chanson francese Mathilde Kaori e Armelle Rebischung

Espanol :

Concierto de chanson francesa Mathilde Kaori y Armelle Rebischung

L’événement Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung Saint-Rémy-du-Val a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Maine Saosnois