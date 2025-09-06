Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung Saint-Rémy-du-Val
Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val Sarthe
Concert de chanson française Mathilde Kaori et Armelle Rebischung
Venez profiter du concert de deux autrices-compositrices-interprètes !
Elles tissent un programme où s’entrecroisent leurs répertoires.
Pianiste et guitariste, chanteuses, laissez-vous charmer par leur générosité et la sensibilité de leur univers aux textes poétiques.
Rendez-vous à la Chapelle Saint Catherine au Logis de Moullins à Saint-Rémy-du-Val (72600).
Réservation au 06 58 12 56 89 ou mathkaori@gmail.com
Entrée libre, rémunération des artistes au chapeau. .
Logis de Moullins Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 58 12 56 89 mathkaori@gmail.com
English :
French chanson concert Mathilde Kaori and Armelle Rebischung
German :
Französisches Chanson-Konzert Mathilde Kaori und Armelle Rebischung
Italiano :
Concerto di chanson francese Mathilde Kaori e Armelle Rebischung
Espanol :
Concierto de chanson francesa Mathilde Kaori y Armelle Rebischung
