concert de chanson française Musée de la vie rurale Steenwerck

concert de chanson française Samedi 20 septembre, 20h00 Musée de la vie rurale Nord

10€ adulte 5€ enfant( 3 à 18 ans)

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

David Cranf construit une chanson française électrovore. Fils de pianiste classique renversé par le synthé à s’en faire péter le crâne, ce curieux individu est moteur-aspirateur-interprète.

Ses rythmes éclectiques s’ébattent, glissent et éclatent au beau milieu d’arrangements luxuriants malaxés dans un sublime pétrin – dans lequel il se complaît, d’ailleurs. Car le Cranf excelle dans le choix des textures sonores qu’il – en déconcertant couturier – subsume du bout de ses phalanges pianistiques avant de les embrigader sensuellement à son service exclusif et despotique.

Quant aux textes, ils sont économes en mots, généreux en images, intraitables et cruels sur la nature humaine. En fait, on se demande s’il ne fait pas exprès de nous faire danser pour mieux distiller des horreurs dans nos cerveaux hypnotisés par tant d’ondulante sorcellerie.

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée – 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 http://www.musee-steenwerck.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}] Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, estaminet, logis. Autoroute A 25 sortie n°9 ou n° 10.

