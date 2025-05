Concert de chansons d’animés – Rouen, 11 mai 2025 15:00, Rouen.

Seine-Maritime

Concert de chansons d'animés 12 Rue Saint-Julien Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-05-11 15:00:00

Concert de chansons d’animés et city pop japonais en chœur avec un groupe en live !

Entrée libre, participation au chapeau

Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint Julien

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

Concert of Japanese anime and city pop songs with a live band!

Free admission, participation by hat

Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint Julien

Konzert mit japanischen Anime- und City-Pop-Songs als Chor und Live-Band!

Eintritt frei, Teilnahme mit Hut

Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint Julien

Concerto di anime giapponesi e canzoni pop cittadine con una band dal vivo!

Ingresso libero, partecipazione a cappello

Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint Julien

¡Concierto de canciones japonesas de anime y pop urbano con banda en directo!

Entrada gratuita, participación por gorro

Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint Julien

