Concert de chansons festives Le Champ Commun Augan

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Début : 2025-12-06 21:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Un collectif de chanteur·euses et de musicien·nes d’Augan vous propose une soirée musicale au coin du comptoir du bar, pour vous faire fredonner, chanter et bouger sur des chansons françaises et festives, sur des compositions originales et des reprises.
Prix libre, restauration sur place
Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
