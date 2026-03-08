CONCERT DE CHANSONS FOLK DES CARAIBES Le Burgaud
CONCERT DE CHANSONS FOLK DES CARAIBES
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-13
2026-03-13
La rencontre entre deux mondes, le point qui unit la dualité par la transformation, une fusion entre la pop (l’accessibilité, la simplicité, le rassemblement) et le jazz (expression, liberté, l’être ensemble).
Ce projet est une nouvelle vague, qui représente une énergie vivante dont l’expérience se vit, dans l’ici et maintenant.
(Possibilité de dîner avant le concert, sur réservation.)
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
The meeting of two worlds, the point that unites duality through transformation, a fusion between pop (accessibility, simplicity, togetherness) and jazz (expression, freedom, being together).
L'événement CONCERT DE CHANSONS FOLK DES CARAIBES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-07