CONCERT DE CHANSONS FOLK DES CARAIBES Le Burgaud

CONCERT DE CHANSONS FOLK DES CARAIBES

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La rencontre entre deux mondes, le point qui unit la dualité par la transformation, une fusion entre ​la pop (l’accessibilité, la simplicité, le rassemblement)​ et le jazz (expression, liberté, l’être ensemble).

Ce projet est une nouvelle vague, qui représente une énergie vivante dont l’expérience se vit, dans l’ici et maintenant.

(Possibilité de dîner avant le concert, sur réservation.) 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

The meeting of two worlds, the point that unites duality through transformation, a fusion between pop (accessibility, simplicity, togetherness) and jazz (expression, freedom, being together).

