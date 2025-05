CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES – SALLE TRESCASES Amélie-les-Bains-Palalda, 3 juin 2025 16:00, Amélie-les-Bains-Palalda.

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES SALLE TRESCASES Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-03 16:00:00

fin : 2025-06-03 17:30:00

2025-06-03

La Chorale « le Choeur d’Amélie » vous invite à découvrir les plus belles chansons françaises et à partager en leur compagnie un véritable moment de convivialité.

SALLE TRESCASES Rue du Square

Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 65 25 55 23

English :

The « Choeur d’Amélie » choir invites you to discover the most beautiful French songs and to share in their company a real moment of conviviality.

German :

Der Chor « le Choeur d’Amélie » lädt Sie ein, die schönsten französischen Lieder zu entdecken und in ihrer Gesellschaft einen echten Moment der Geselligkeit zu teilen.

Italiano :

Il coro « Choeur d’Amélie » vi invita a scoprire le più belle canzoni francesi e a condividere un vero momento di convivialità in loro compagnia.

Espanol :

El coro « Choeur d’Amélie » le invita a descubrir las más bellas canciones francesas y a compartir un verdadero momento de convivencia en su compañía.

L’événement CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-05-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR