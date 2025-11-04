Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES SALLE TRESCASES Amélie-les-Bains-Palalda

SALLE TRESCASES Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-04 16:00:00
fin : 2025-11-04 17:30:00

2025-11-04

La Chorale le Choeur d’Amélie vous invite à découvrir les plus belles chansons françaises et à partager en leur compagnie un véritable moment de convivialité.
English :

The Choeur d’Amélie choir invites you to discover the most beautiful French songs and to share in their company a real moment of conviviality.

German :

Der Chor le Choeur d’Amélie lädt Sie ein, die schönsten französischen Lieder zu entdecken und in ihrer Gesellschaft einen echten Moment der Geselligkeit zu teilen.

Italiano :

Il coro Choeur d’Amélie vi invita a scoprire le più belle canzoni francesi e a condividere un vero momento di convivialità in loro compagnia.

Espanol :

El coro Choeur d’Amélie le invita a descubrir las más bellas canciones francesas y a compartir un verdadero momento de convivencia en su compañía.

