CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES SALLE TRESCASES Amélie-les-Bains-Palalda
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES SALLE TRESCASES Amélie-les-Bains-Palalda mardi 4 novembre 2025.
CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
SALLE TRESCASES Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 16:00:00
fin : 2025-11-04 17:30:00
Date(s) :
2025-11-04
La Chorale le Choeur d’Amélie vous invite à découvrir les plus belles chansons françaises et à partager en leur compagnie un véritable moment de convivialité.
.
SALLE TRESCASES Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 65 25 55 23
English :
The Choeur d’Amélie choir invites you to discover the most beautiful French songs and to share in their company a real moment of conviviality.
German :
Der Chor le Choeur d’Amélie lädt Sie ein, die schönsten französischen Lieder zu entdecken und in ihrer Gesellschaft einen echten Moment der Geselligkeit zu teilen.
Italiano :
Il coro Choeur d’Amélie vi invita a scoprire le più belle canzoni francesi e a condividere un vero momento di convivialità in loro compagnia.
Espanol :
El coro Choeur d’Amélie le invita a descubrir las más bellas canciones francesas y a compartir un verdadero momento de convivencia en su compañía.
L’événement CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-10-13 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR