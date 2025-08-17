Concert de chansons Françaises avec Annelise Roche et Leonor Bolcatto. Chapelle de Penhors Pouldreuzic

Concert de chansons Françaises avec Annelise Roche et Leonor Bolcatto. Chapelle de Penhors Pouldreuzic dimanche 17 août 2025.

Concert de chansons Françaises avec Annelise Roche et Leonor Bolcatto.

Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 18:30:00

fin : 2025-08-17 20:00:00

Date(s) :

2025-08-17

Annelise Roche et Leonor Bolcatto proposent un concert de chanson française entremêlant compositions personnelles et reprises du répertoire français (Anne Sylvestre, Barbara, Brassens, Juliette…).

Elles étaient déjà venues enchanter la chapelle de Penhors durant l’été 2021 poétiques, drôles, sensibles elles reviennent faire résonner les murs de l’édifice un concert à ne pas manquer ! .

Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 84 53 80 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de chansons Françaises avec Annelise Roche et Leonor Bolcatto. Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-08-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN