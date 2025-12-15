Concert de chansons françaises avec Sebka Betz

Concert de chansons françaises avec Sebka

8 Rue du Valois Betz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Retrouvez Sebka en concert, au Foyer Rural du Valois Multien.

Auteur-compositeur, guitariste et chanteur, il manie les mots et les notes pour raconter, avec poésie, sourire et élégance, la complexité du monde et du cœur

L’entrée sera libre

Un chapeau circulera à la fin du concert

Possibilité de se restaurer sur place avec ce que chacun aura apporté ( sucré, salé, tout ce que vous aimez faire partager)

️ Samedi 17 janvier

Ouverture des portes à 19h

Début du spectacle à 20h

Rendez-vous à la Maison des Associations et du Foyer Rural, située 8 rue du Valois, à Betz

8 Rue du Valois Betz 60620 Oise Hauts-de-France

English :

Join Sebka in concert at the Foyer Rural du Valois Multien.

Singer-songwriter and guitarist, Sebka wields words and notes to convey the complexity of the world and the heart, with poetry, smiles and elegance?

Admission is free

A hat will be passed around at the end of the concert

On-site refreshments will be available (sweet, savory, whatever you like to share)

?? Saturday January 17th

? Doors open at 7pm

? Show starts at 8pm

? Meet at the Maison des Associations et du Foyer Rural, 8 rue du Valois, Betz

