Concert de chansons françaises avec Sebka Betz
Concert de chansons françaises avec Sebka Betz samedi 17 janvier 2026.
Concert de chansons françaises avec Sebka
8 Rue du Valois Betz Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Retrouvez Sebka en concert, au Foyer Rural du Valois Multien.
Auteur-compositeur, guitariste et chanteur, il manie les mots et les notes pour raconter, avec poésie, sourire et élégance, la complexité du monde et du cœur
L’entrée sera libre
Un chapeau circulera à la fin du concert
Possibilité de se restaurer sur place avec ce que chacun aura apporté ( sucré, salé, tout ce que vous aimez faire partager)
️ Samedi 17 janvier
Ouverture des portes à 19h
Début du spectacle à 20h
Rendez-vous à la Maison des Associations et du Foyer Rural, située 8 rue du Valois, à Betz
8 Rue du Valois Betz 60620 Oise Hauts-de-France
English :
Join Sebka in concert at the Foyer Rural du Valois Multien.
Singer-songwriter and guitarist, Sebka wields words and notes to convey the complexity of the world and the heart, with poetry, smiles and elegance?
Admission is free
A hat will be passed around at the end of the concert
On-site refreshments will be available (sweet, savory, whatever you like to share)
?? Saturday January 17th
? Doors open at 7pm
? Show starts at 8pm
? Meet at the Maison des Associations et du Foyer Rural, 8 rue du Valois, Betz
L’événement Concert de chansons françaises avec Sebka Betz a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois