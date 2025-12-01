Concert de chansons françaises

Église Sainte-Walburge Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

2025-12-14

Né il y a treize ans, le Chœur des Hommes de Vaucouleurs est avant tout une bande de 29 copains qui se font plaisir. Sous la direction de Pierre Gillet qui les accompagne à la guitare, ce groupe vous enchantera en reprenant des standards de la chanson française.

Ch. Aznavour, M. Fugain, Tri Yann, J. Dassin, E. Michell, J. Hallyday, A. Souchon, M. Sardou…autant de chanteurs français mis à l’honneur durant un après-midi où chacun prend plaisir à fredonner ces chansons accompagnées tantôt à l’harmonica, à la trompette, aux percussions voire au kazoo. Un excellent moment assuré pour tous. Ouverture des portes à 14h30Tout public

Église Sainte-Walburge Rue de l'église Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 96 61 76

Born thirteen years ago, the Ch?ur des Hommes de Vaucouleurs is above all a group of 29 friends who enjoy themselves. Under the direction of Pierre Gillet, who accompanies them on guitar, this group will delight you with their covers of French chanson standards.

Ch. Aznavour, M. Fugain, Tri Yann, J. Dassin, E. Michell, J. Hallyday, A. Souchon, M. Sardou… so many French singers in the spotlight during an afternoon where everyone enjoys humming these songs accompanied by harmonica, trumpet, percussion or even a kazoo. A great time is guaranteed for all. Doors open at 2.30pm

Der vor dreizehn Jahren gegründete Ch?ur des Hommes de Vaucouleurs ist vor allem eine Gruppe von 29 Freunden, die Spaß an der Sache haben. Unter der Leitung von Pierre Gillet, der sie auf der Gitarre begleitet, wird diese Gruppe Sie mit der Übernahme von Standards des französischen Chansons verzaubern.

Ch. Aznavour, M. Fugain, Tri Yann, J. Dassin, E. Michell, J. Hallyday, A. Souchon, M. Sardou… so viele französische Sänger werden an diesem Nachmittag geehrt, an dem jeder gerne diese Lieder summt, die mal von der Mundharmonika, der Trompete, den Perkussionsinstrumenten oder sogar dem Kazoo begleitet werden. Ein toller Moment für alle. Türöffnung um 14.30 Uhr

Creata tredici anni fa, la Ch?ur des Hommes de Vaucouleurs è prima di tutto un gruppo di 29 amici che si divertono. Sotto la direzione di Pierre Gillet, che li accompagna alla chitarra, questo gruppo vi delizierà con le sue cover di standard della chanson francese.

Ch. Aznavour, M. Fugain, Tri Yann, J. Dassin, E. Michell, J. Hallyday, A. Souchon, M. Sardou… tanti cantanti francesi omaggiati in un pomeriggio in cui tutti si divertono a canticchiare queste canzoni accompagnati dall’armonica, dalla tromba, dalle percussioni o persino dal kazoo. Il divertimento è assicurato per tutti. Apertura porte alle 14.30

Creado hace trece años, el Ch?ur des Hommes de Vaucouleurs es ante todo un grupo de 29 amigos que se divierten. Bajo la dirección de Pierre Gillet, que les acompaña a la guitarra, este grupo le deleitará con sus versiones de estándares de la chanson francesa.

Ch. Aznavour, M. Fugain, Tri Yann, J. Dassin, E. Michell, J. Hallyday, A. Souchon, M. Sardou… tantos cantantes franceses homenajeados durante una tarde en la que todos disfrutan tarareando estas canciones acompañados por la armónica, la trompeta, la percusión o incluso el kazoo. La diversión está garantizada para todos. Apertura de puertas a las 14.30 h

