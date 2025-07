Concert de chansons humoristiques Le Café Eco-solidaire Mimbaste

Concert de chansons humoristiques Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 4 juillet 2025 18:00:00.

Concert de chansons humoristiques

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

2025-07-04

Dans le cadre des vendredis de la recyclerie, Michel et Gérard nous chantent leur répertoire de chansons humoristiques !

Convivialité et rires garantis !

Entrée libre

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

English : Concert de chansons humoristiques

As part of the Recyclerie Fridays program, Michel and Gérard sing their repertoire of humorous songs!

Fun and laughter guaranteed!

Free admission

German : Concert de chansons humoristiques

Im Rahmen der Freitage des Recyclinghofs singen uns Michel und Gérard ihr Repertoire an humorvollen Liedern vor!

Geselligkeit und Lachen garantiert!

Freier Eintritt

Italiano :

Nell’ambito del programma dei venerdì della Recyclerie, Michel e Gérard canteranno il loro repertorio di canzoni umoristiche!

Divertimento e risate garantiti!

Ingresso libero

Espanol : Concert de chansons humoristiques

En el marco del programa de los viernes de la Recyclerie, Michel y Gérard cantarán su repertorio de canciones humorísticas

Diversión y risas garantizadas

Entrada gratuita

