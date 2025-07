Concert de chansons humoristiques Le Café Eco-solidaire Mimbaste

Concert de chansons humoristiques Le Café Eco-solidaire Mimbaste vendredi 11 juillet 2025.

Concert de chansons humoristiques

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Dans le cadre des vendredis de la recyclerie, Michel et Gérard nous chantent leur répertoire de chansons humoristiques !

Convivialité et rires garantis !

Repas plancha.

Entrée libre

Dans le cadre des vendredis de la recyclerie, Michel et Gérard nous chantent leur répertoire de chansons humoristiques !

Convivialité et rires garantis !

Repas plancha.

Entrée libre .

Le Café Eco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

English :

As part of the Recyclerie Fridays program, Michel and Gérard sing their repertoire of humorous songs!

Fun and laughter guaranteed!

Plancha meal.

Free admission

German : Concert de chansons humoristiques

Im Rahmen der Freitage des Recyclinghofs singen uns Michel und Gérard ihr Repertoire an humorvollen Liedern vor!

Geselligkeit und Lachen sind garantiert!

Essen auf der Plancha.

Freier Eintritt

Italiano :

Nell’ambito del programma dei venerdì della Recyclerie, Michel e Gérard canteranno il loro repertorio di canzoni umoristiche!

Divertimento e risate garantiti!

Pasto Plancha.

Ingresso libero

Espanol : Concert de chansons humoristiques

En el marco del programa de los viernes de la Recyclerie, Michel y Gérard cantarán su repertorio de canciones humorísticas

Diversión y risas garantizadas

Comida plancha.

Entrada gratuita

L’événement Concert de chansons humoristiques Mimbaste a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans