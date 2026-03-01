Concert de chant à Meslan Le Faouët

Concert de chant à Meslan

Place de l'église Le Faouët Morbihan

2026-03-14 20:00:00

2026-03-14 21:30:00

2026-03-14

Le choeur du Renard Vert (Locmalo) et le choeur La Grand’Voile (Lorient) vous proposent d’embarquer dans un voyage musical sur le thème de la mer. Ces deux ensembles vocaux polyphoniques mixtes sont composés de choristes amateurs de tout âge. Pour la première fois, leurs chemins musicaux vont voguer ensemble le temps d’une traversée, et vous faire (re)découvrir des chants du monde dédiés à la mer. .

Place de l'église Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

