Vabres-l’Abbaye

Concert de chant basque revisité

2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une soirée musicale tout en douceur laissez-vous emporter par le concert Berezko Qui va de soi à la Maison des Échevins, suivi d’un verre de l’amitié pour prolonger ce moment de partage.

L’association les AMEs présentent le concert Berezko , Qui va de soi en français.

Verre de l’amitié en fin de concert.

Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 10 .

2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie MaisondesEchevins12400@gmail.com

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English :

A gentle musical evening: let yourself be carried away by the concert Berezko? Qui va de soi concert at the Maison des Échevins, followed by a friendly drink to extend this moment of sharing.

L’événement Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)