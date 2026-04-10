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Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye

Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye

Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye samedi 18 avril 2026.

Adresse : 2, rue des Echevins

Ville : 12400 Vabres-l'Abbaye

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif Prix par personne

Vabres-l’Abbaye

Concert de chant basque revisité

2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Une soirée musicale tout en douceur laissez-vous emporter par le concert Berezko Qui va de soi à la Maison des Échevins, suivi d’un verre de l’amitié pour prolonger ce moment de partage.
L’association les AMEs présentent le concert  Berezko  ,  Qui va de soi  en français.
Verre de l’amitié en fin de concert.
Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 10  .

2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie   MaisondesEchevins12400@gmail.com

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English :

A gentle musical evening: let yourself be carried away by the concert Berezko? Qui va de soi concert at the Maison des Échevins, followed by a friendly drink to extend this moment of sharing.

L’événement Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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