Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye
Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye samedi 18 avril 2026.
Vabres-l’Abbaye
Concert de chant basque revisité
2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Une soirée musicale tout en douceur laissez-vous emporter par le concert Berezko Qui va de soi à la Maison des Échevins, suivi d’un verre de l’amitié pour prolonger ce moment de partage.
L’association les AMEs présentent le concert Berezko , Qui va de soi en français.
Verre de l’amitié en fin de concert.
Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 10 .
2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie MaisondesEchevins12400@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gentle musical evening: let yourself be carried away by the concert Berezko? Qui va de soi concert at the Maison des Échevins, followed by a friendly drink to extend this moment of sharing.
L’événement Concert de chant basque revisité Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Vabres-l'Abbaye (Aveyron)
- Trail N°25 Vabres-l’Abbaye Montcamp Vabres-l’Abbaye Aveyron 1 mai 2026
- N°17 VTT Le Colorado aveyronnais Vabres-l’Abbaye Aveyron 1 mai 2026
- 28 ème Rendez-vous Jardinier la Fraise Vabres-l’Abbaye 8 mai 2026
- Festival Semaine d’Orgue Vabres-l’Abbaye 8 août 2026
- Festival Semaine d’Orgue Concert d’ouverture STABAT MATER Delphine Megret Marc Pontus Vabres-l’Abbaye 9 août 2026