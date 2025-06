Concert de chant choral Ciel(s)! donné par le Chœur Penn Ar Bed Rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil 6 juillet 2025 17:30

Finistère

Concert de chant choral Ciel(s)! donné par le Chœur Penn Ar Bed Rue de la Mairie Eglise St Alour Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 17:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Une évocation d’impressions reçues au gré de la nature et des éléments, à diverses heures du jour et de la nuit.

Ce parcours vocal est jalonné de polyphonies a cappella poèmes contemporains harmonisés, airs anciens ou chansons revisitées, venus d’ici et d’ailleurs. .

Rue de la Mairie Eglise St Alour

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de chant choral Ciel(s)! donné par le Chœur Penn Ar Bed Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Destination Pays Bigouden Sud