Concert de chant choral Rue des Ecoles Dax

Rue des Ecoles Eglise St Vincent de Xaintes Dax Landes
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Concert de chant choral par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe » Lous Gaouyous » de Peyrehorade.
Chants du monde dans la langue de chaque pays visité en chanson. .
Rue des Ecoles Eglise St Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com
