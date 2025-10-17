Concert de chant choral Rue des Ecoles Dax

Rue des Ecoles Eglise St Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Concert de chant choral par le Choeur d’hommes du Pays d’Orthe » Lous Gaouyous » de Peyrehorade.

Chants du monde dans la langue de chaque pays visité en chanson. .

+33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com

