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Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax

Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax

Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Chapelle du couvent des Dominicaines

Adresse : 62 rue Gambetta

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Concert de chant choral

Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le chœur Ad Libitum de Dax fête la musique, sous la direction de Ion Aizpuru. Œuvres françaises du 12ème au 21éme siècle   .

Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   chadaz40@gmail.com

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax

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