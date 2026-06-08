Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax
Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax dimanche 21 juin 2026.
Dax
Concert de chant choral
Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le chœur Ad Libitum de Dax fête la musique, sous la direction de Ion Aizpuru. Œuvres françaises du 12ème au 21éme siècle .
Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine chadaz40@gmail.com
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English : Concert de chant choral
L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax
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