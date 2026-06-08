Concert de chant choral Chapelle du couvent des Dominicaines Dax dimanche 21 juin 2026.

Dax

Concert de chant choral

Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le chœur Ad Libitum de Dax fête la musique, sous la direction de Ion Aizpuru. Œuvres françaises du 12ème au 21éme siècle .

Chapelle du couvent des Dominicaines 62 rue Gambetta Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine chadaz40@gmail.com

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grand Dax