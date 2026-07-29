Concert de chant choral Église saint Vincent de Xaintes Dax

Informations pratiques

Dax

Concert de chant choral

Église saint Vincent de Xaintes Rue des Écoles Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:30:00

fin : 2026-09-03 22:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Le chœur mixte basque AIREZ-AIRE vous propose un programme de chants essentiellement basques, mais émaillé d’emprunts extraits de répertoires variés ibérique, italien ou d’Amérique du sud. Les tonalités émouvantes ou festives sauront vous captiver et vous séduire tout au long d’une soirée qui comblera votre curiosité en répondant à vos attentes et en satisfaisant tous les goûts et toutes les sensibilités. .

Église saint Vincent de Xaintes Rue des Écoles Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 45 27 jicelandart@hotmail.com

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English : Concert de chant choral

L’événement Concert de chant choral Dax a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grand Dax