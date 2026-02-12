Concert de chant choral et instrumental avec la chorale Croque-Notes de Saint-Cyr-sur-Loire et les ensembles Ad Hoc du Conservatoire de Tours et Dodécadanse du Tours

Concert de chant choral et instrumental avec la chorale Croque-Notes de Saint-Cyr-sur-Loire et les ensembles Ad Hoc du Conservatoire de Tours et Dodécadanse du

La chorale Croque-Notes de Saint-Cyr-sur-Loire invite l’ensemble musical Ad Hoc du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours et l’ensemble Dodécadanse de l’école de Musique du Val de l’Indre pour un concert commun, qui se terminera avec un chant accompagné par les musiciens.

The Croque-Notes choir from Saint-Cyr-sur-Loire invites the Ad Hoc musical ensemble from the Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours and the Dodécadanse ensemble from the Val de l’Indre music school for a joint concert, ending with a song accompanied by the musicians.

