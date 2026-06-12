Granville

Concert de Chant choral

Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Concert de chant choral. Répertoire varié (chanson contemporaine, gospel, chant sacré, chant du monde…) et pièces instrumentales.

Participation libre .

Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 25 43 88 anne.urvoy35@orange.fr

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English : Concert de Chant choral

L’événement Concert de Chant choral Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer