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Concert de Chant choral Granville

Concert de Chant choral Granville

Concert de Chant choral Granville lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Rue Saint-Nicolas

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Granville

Concert de Chant choral

Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Concert de chant choral. Répertoire varié (chanson contemporaine, gospel, chant sacré, chant du monde…) et pièces instrumentales.
Participation libre   .

Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 25 43 88  anne.urvoy35@orange.fr

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English : Concert de Chant choral

L’événement Concert de Chant choral Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer

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