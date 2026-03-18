Concert de chant choral Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot

Concert de chant choral

Eglise Saint-Etienne 80 rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Ensemble vocal Impulsion organise un concert de chant divers.

Plus de renseignements par téléphone.

L’Ensemble vocal Impulsion organise un concert de chant divers.

Plus de renseignements par téléphone. .

Eglise Saint-Etienne 80 rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 57 60

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English : Concert de chant choral

Ensemble vocal Impulsion organizes a concert of various songs.

Further information by phone.

L’événement Concert de chant choral Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot