Concert de chant choral Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot
Concert de chant choral Eglise Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot samedi 28 mars 2026.
Concert de chant choral
Eglise Saint-Etienne 80 rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’Ensemble vocal Impulsion organise un concert de chant divers.
Plus de renseignements par téléphone.
L’Ensemble vocal Impulsion organise un concert de chant divers.
Plus de renseignements par téléphone. .
Eglise Saint-Etienne 80 rue Saint-Etienne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 57 60
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English : Concert de chant choral
Ensemble vocal Impulsion organizes a concert of various songs.
Further information by phone.
L’événement Concert de chant choral Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot