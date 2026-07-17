Concert de chant corse A Cumpagnia Le bourg Gironde-sur-Dropt

Informations pratiques

Gironde-sur-Dropt

Concert de chant corse A Cumpagnia

Le bourg Eglise Gironde-sur-Dropt Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

A Cumpagnia explore l’art du chant corse en faisant dialoguer tradition orale, recherche musicale et création contemporaine. Héritiers d’une pratique transmise par la mémoire collective et l’écoute, les musiciens de l’ensemble révèlent l’expressivité des polyphonies insulaires et la profondeur poétique des répertoires sacrés et profanes. Ce concert propose une traversée de ces deux grands univers. .

Le bourg Eglise Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert de chant corse A Cumpagnia

L’événement Concert de chant corse A Cumpagnia Gironde-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers