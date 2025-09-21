Concert de chant de la renaissance Église Saint-Vincent Confolens

Concert de chant de la renaissance Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Vincent Charente

Participation libre.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Présentation par l’association AVECC de la restauration du tableau relatant la vie de Saint Bernard de Clairvaux.

Suivie d’un concert de chants sacrés de la Renaissance par l’ensemble vocal ALEPH.

Église Saint-Vincent Rue du vieux Château, 16500 Confolens Confolens 16500 Saint-Germain-de-Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Confolens