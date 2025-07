Concert de chant Espagnol MADIRAN Madiran

Concert de chant Espagnol MADIRAN Madiran dimanche 7 septembre 2025.

Concert de chant Espagnol

MADIRAN L’Eglise Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-07

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’ensemble Vocal Emergence présente son concert espagnol.

A l’ouverture de la nouvelle saison 2025-2026, l’Ensemble Vocal Émergence démarre fort en vous offrant en guise de première, dès le 7 septembre à Madiran (65), son nouveau répertoire.

En effet, EVÉ a pris la direction de la péninsule ibérique pour vous présenter un programme de musiques chorales espagnoles de la Renaissance à nos jours, des pièces sacrées ou profanes, relevant de la culture musicale savante mais aussi de la culture populaire.

Des compositeurs de renom de plusieurs époques et communautés culturelles seront mis à l’honneur lors de ce concert ; ils ont œuvré en trouvant leur inspiration dans la liturgie catholique, mais aussi dans les traditions populaires locales en Catalogne, au Pays Basque et en Andalousie, entre autres.

Figureront dans le concert, un florilège de musiques anciennes et d’auteurs contemporains. Dans un tout autre style, le concert se clora par des pièces iconiques en langue espagnole telles que la célèbre chanson Consuelo Velazquez Besame mucho , ou encore Piensa en mi d’Augustin et Maria Teresa Lara, et Hijo de la luna de José Maria Cano.

Un concert de musiques espagnoles ne peut se passer de guitare ! Nous aurons donc le plaisir de vous proposer un voyage musical à travers l’Espagne, entre danses populaires, lyrisme romantique et paysages évocateurs à travers cinq pièces emblématiques jouées sous la direction de Aylén Lecot du Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau.

Le concert sera suivi d’une dégustation des vins de Madiran et de Pacherenc du Vic Bilh pour les amateurs offerte par Emergence et la cave coopérative de Crouseilles.

MADIRAN L’Eglise Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 32 61 00 ensemblemergence@gmail.com

English :

Vocal Emergence presents its Spanish concert.

As the new 2025-2026 season gets underway, Ensemble Vocal Emergence gets off to a flying start by premiering its new repertoire on September 7 in Madiran (65).

EVÉ has set off for the Iberian Peninsula to present a program of Spanish choral music from the Renaissance to the present day, featuring sacred and secular pieces, from both scholarly and popular musical culture.

Renowned composers from many eras and cultural communities will be featured in this concert, inspired by the Catholic liturgy as well as local folk traditions in Catalonia, the Basque Country and Andalusia, among others.

The concert will feature an anthology of early music and works by contemporary composers. In a completely different style, the concert closes with iconic Spanish-language pieces such as Consuelo Velazquez?s famous song « Besame mucho », Augustin and Maria Teresa Lara?s « Piensa en mi », and José Maria Cano?s « Hijo de la luna ».

A concert of Spanish music cannot do without the guitar! We are delighted to take you on a musical journey through Spain, with its folk dances, romantic lyricism and evocative landscapes, with five emblematic pieces performed under the direction of Aylén Lecot from Pau?s Conservatoire à Rayonnement Régional.

The concert will be followed by a tasting of Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines for connoisseurs, offered by Emergence and the Crouseilles cooperative winery.

German :

Das Vokalensemble Emergence präsentiert sein spanisches Konzert.

Zur Eröffnung der neuen Saison 2025-2026 beginnt das Vokalensemble Émergence stark, indem es Ihnen als Premiere ab dem 7. September in Madiran (65) sein neues Repertoire anbietet.

EVÉ hat sich nämlich auf die iberische Halbinsel begeben, um Ihnen ein Programm mit spanischer Chormusik von der Renaissance bis heute vorzustellen, geistliche und weltliche Stücke aus der gelehrten Musikkultur, aber auch aus der Volkskultur.

Sie inspirierten sich an der katholischen Liturgie, aber auch an lokalen Volkstraditionen in Katalonien, dem Baskenland, Andalusien und anderen Regionen.

Das Konzert umfasst eine Mischung aus alter Musik und zeitgenössischen Werken. In einem anderen Stil wird das Konzert mit ikonischen spanischsprachigen Stücken wie Consuelo Velazquez’ berühmtem Lied « Besame mucho », « Piensa en mi » von Augustin und Maria Teresa Lara und « Hijo de la luna » von José Maria Cano abgeschlossen.

Bei einem Konzert mit spanischer Musik darf die Gitarre nicht fehlen! Wir freuen uns daher, Ihnen eine musikalische Reise durch Spanien anbieten zu können, zwischen Volkstänzen, romantischer Lyrik und stimmungsvollen Landschaften, mit fünf emblematischen Stücken, die unter der Leitung von Aylén Lecot vom Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau gespielt werden.

Im Anschluss an das Konzert findet eine Weinprobe mit Weinen aus Madiran und Pacherenc du Vic Bilh für Weinliebhaber statt, die von Emergence und der Genossenschaftskellerei von Crouseilles angeboten wird.

Italiano :

Vocal Emergence presenta il suo concerto spagnolo.

Con l’inizio della nuova stagione 2025-2026, l’Ensemble Vocal Emergence parte alla grande presentando il suo nuovo repertorio il 7 settembre a Madiran (65).

EVÉ è partito alla volta della penisola iberica per presentare un programma di musica corale spagnola dal Rinascimento ai giorni nostri, comprendente brani sacri e profani, provenienti dalla cultura musicale sia accademica che popolare.

Questo concerto presenterà compositori rinomati provenienti da un’ampia gamma di epoche e comunità culturali, che hanno tratto ispirazione dalla liturgia cattolica e dalle tradizioni popolari locali in Catalogna, Paesi Baschi e Andalusia, tra gli altri.

Il concerto presenterà un’antologia di musiche del passato e di compositori contemporanei. In uno stile completamente diverso, il concerto si chiuderà con brani iconici in lingua spagnola come la famosa canzone di Consuelo Velazquez « Besame mucho », « Piensa en mi » di Augustin e Maria Teresa Lara e « Hijo de la luna » di José Maria Cano.

Un concerto di musica spagnola non può prescindere dalla chitarra! Siamo quindi lieti di accompagnarvi in un viaggio musicale attraverso la Spagna, con le sue danze popolari, il suo lirismo romantico e i suoi paesaggi evocativi, in cinque brani emblematici eseguiti sotto la direzione di Aylén Lecot del Conservatorio a Raggiera Regionale di Pau.

Il concerto sarà seguito da una degustazione di vini Madiran e Pacherenc du Vic Bilh per intenditori, per gentile concessione di Emergence e della cooperativa vinicola Crouseilles.

Espanol :

Vocal Emergence presenta su concierto español.

Con el inicio de la nueva temporada 2025-2026, Ensemble Vocal Emergence arranca con fuerza estrenando su nuevo repertorio el 7 de septiembre en Madiran (65).

EVÉ ha puesto rumbo a la Península Ibérica para presentar un programa de música coral española desde el Renacimiento hasta nuestros días, incluyendo piezas sacras y profanas, procedentes tanto de la cultura musical erudita como de la popular.

En este concierto intervendrán compositores de renombre procedentes de épocas y comunidades culturales muy diversas, que se han inspirado tanto en la liturgia católica como en las tradiciones populares locales de Cataluña, País Vasco y Andalucía, entre otras.

El concierto ofrecerá una antología de música del pasado y de compositores contemporáneos. En un estilo completamente diferente, el concierto se cerrará con piezas icónicas en español como la famosa canción de Consuelo Velázquez « Bésame mucho », « Piensa en mi » de Agustín y María Teresa Lara, e « Hijo de la luna » de José María Cano.

En un concierto de música española no puede faltar la guitarra Así que nos complace ofrecerle un viaje musical por España, con sus danzas folclóricas, su lirismo romántico y sus paisajes evocadores, en cinco piezas emblemáticas interpretadas bajo la dirección de Aylén Lecot, del Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau.

El concierto irá seguido de una degustación de vinos Madiran y Pacherenc du Vic Bilh para entendidos, cortesía de Emergence y la cooperativa vinícola Crouseilles.

