Concert de chant et cistre corse Cazals
Concert de chant et cistre corse Cazals dimanche 5 avril 2026.
Concert de chant et cistre corse
Église Cazals Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-04-05 18:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Laissez-vous envoûter par l'âme corse.
Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne.
Église Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 72 90 55 14
English :
Let yourself be enchanted by the Corsican soul.
Xinarca offers a repertoire based around traditional monodic Corsican song: sacred song and song from the mountain song tradition.
