Concert de chant et cistre corse

Église Cazals Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Laissez-vous envoûter par l'âme corse.

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne.

Laissez-vous envoûter par l'âme corse.

Xinarca offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne.

.

Église Cazals 46250 Lot Occitanie +33 6 72 90 55 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be enchanted by the Corsican soul.

Xinarca offers a repertoire based around traditional monodic Corsican song: sacred song and song from the mountain song tradition.

L’événement Concert de chant et cistre corse Cazals a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon