Concert de chant et musique médiévale Cizay-la-Madeleine

Concert de chant et musique médiévale

Prieuré du Breuil-Bellay Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay vous convient à un concert de chant et musique médiévale. L’ensemble Ligeriana interprète, au coin du feu et sous la voûte gothique de la salle capitulaire, un programme inédit intitulé Un Moyen-Age multiculturel .

En clôture de sa saison culturelle, l’Association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay vous invite à venir applaudir l’ensemble Ligeriana.

Ligeriana est, en Pays de la Loire, l’ensemble de référence dans le domaine du chant et de la musique médiévale. Fondé en 1998 et dirigé aujourd’hui encore par Katia Caré, médiéviste, professeure de musique médiévale, chanteuse et cheffe d’orchestre, il s’est consacré à la restitution d’œuvres inédites du répertoire médiéval. Ensemble exclusivement féminin au départ, il accueille le temps de ce concert le chanteur Pierre Bourhis et le multi-instrumentiste Didier Bucherre. Bien connu des Saumurois, ce dernier joue pour l’occasion de plusieurs des instruments de sa prestigieuse collection.

Tout au long d’un programme inédit intitulé Un Moyen-Age multiculturel , sept chanteurs et instrumentistes nous entrainent à la découverte des chants épiques au temps de Charlemagne comme à la rencontre des trouvères et troubadours des XIIe et XIIIe siècles (Gautier de Coincy, Guillaume Le Vignier, Raimon Jordan et quelques anonymes), mais aussi à celle de Guillaume de Machaut au XIVe siècle et de Guillaume Dufay et Antoine Busnoys au XVe siècle.

Un beau et prestigieux voyage en perspective pour lequel l’Association invite le public, histoire d’être sûr de pouvoir embarquer, à réserver sans tarder ses places soit en appelant au 06 63 07 60 43, soit en écrivant à l’adresse suivante prieuredebreuilbellay@gmail.com

Dimanche 7 décembre 2025 de 17h à 18h30. .

Les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay invite you to a concert of medieval music and song. The Ligeriana ensemble performs an original program entitled Un Moyen-Age multiculturel (A Multicultural Middle Ages) by the fireside under the Gothic vault of the chapter house.

