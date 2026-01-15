CONCERT DE CHANT FOLKLORIQUE LATINO-AMÉRAIN DUNIYA Muret
CONCERT DE CHANT FOLKLORIQUE LATINO-AMÉRAIN DUNIYA Muret dimanche 8 mars 2026.
CONCERT DE CHANT FOLKLORIQUE LATINO-AMÉRAIN
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Début : 2026-03-08 17:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
réservez via le site web pour découvrir le Chant folklorique latino-américain!
Mila HUAPA, chanteuse et guitariste péruvienne vous présente un petit voyage musical dans le folklore latino-américain en passant par la découverte de grandes chanteuses de son pays natal. .
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie
book via the website to discover Latin American folk singing!
