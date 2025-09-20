Concert de chant grégorien des Dames d’Arbonne à l’abbaye de Pontigny Abbaye de Pontigny Pontigny

Entrée libre

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:20:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:20:00

À bord d’un minibus, Les Dames d’Arbonne (sept chanteuses sous la direction de Peter de Groot) voyageront de sanctuaire en sanctuaire et, dans chaque lieu, offriront de sublimes plainchants à la gloire de la Vierge Marie. Le programme, identique partout et d’une durée maximale de vingt minutes, met en lumière l’acoustique et l’atmosphère uniques de chaque église. Ce n’est donc pas le format du concert qui prime, mais l’expérience spirituelle et sonore : la rencontre entre la musique ancestrale et l’espace sacré qui l’a fait naître. Chaque étape offrira une acoustique singulière et une émotion renouvelée. Les représentations commenceront à l’heure précise et seront entièrement gratuites.

Abbaye de Pontigny 1 avenue de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 35 03 56 Fondée en 1114, l’abbaye cistercienne de Pontigny s’impose depuis plus de 900 ans dans le paysage et l’histoire de l’Yonne. À travers les siècles, elle a tout connu, les heures sombres et les fastes de la gloire. Au XIIe siècle, elle rayonnait dans le monde entier, à la tête de 44 abbayes filles.

Aujourd’hui, sous l’impulsion de la Fondation François Schneider et de quelques amoureux du lieu, elle est au cœur d’un programme ambitieux axé sur la Terre.

Dans ce projet unique, la terre s’exprimera sous toutes ses formes : comme matière à cultiver, comme matière à créer, à penser, à bâtir mais aussi matière à explorer.

