Concert de chant grégorien des Dames d’Arbonne à l’église de Bonnard Église Saint-Martin de Bonnard Bonnard

Concert de chant grégorien des Dames d’Arbonne à l’église de Bonnard Samedi 20 septembre, 14h45 Église Saint-Martin de Bonnard Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:05:00

Fin : 2025-09-20T14:45:00 – 2025-09-20T15:05:00

À bord d’un minibus, Les Dames d’Arbonne (sept chanteuses sous la direction de Peter de Groot) voyageront de sanctuaire en sanctuaire et, dans chaque lieu, offriront de sublimes plainchants à la gloire de la Vierge Marie. Le programme, identique partout et d’une durée maximale de vingt minutes, met en lumière l’acoustique et l’atmosphère uniques de chaque église. Ce n’est donc pas le format du concert qui prime, mais l’expérience spirituelle et sonore : la rencontre entre la musique ancestrale et l’espace sacré qui l’a fait naître. Chaque étape offrira une acoustique singulière et une émotion renouvelée. Les représentations commenceront à l’heure précise et seront entièrement gratuites.

Église Saint-Martin de Bonnard Route de la Gare, 89400 Bonnard Bonnard 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’église de Bonnard est dédiée à saint Martin, soldat romain du IVe siècle devenu évêque de Tours. L’église Saint-Martin, de style ogival, date du XVIe siècle. Le portail de style Renaissance date du XVIIe siècle. L’intérieur est composé d’une nef unique d’une grande luminosité. Le chœur est tourné vers l’est. Un clocheton surmontait l’édifice jusqu’au début du XXe siècle. De 1998 à 2000, la commune a entrepris d’importants travaux de restauration. D’admirables peintures murales et des fragments de vitraux du XVIe siècle ont été mis en valeur.

