Concert de chant grégorien des Dames d’Arbonne à l’église de Chassy Église Saint-Loup Chassy

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

À bord d’un minibus, Les Dames d’Arbonne (sept chanteuses sous la direction de Peter de Groot) voyageront de sanctuaire en sanctuaire et, dans chaque lieu, offriront de sublimes plain-chants à la gloire de la Vierge Marie. Le programme, identique partout et d’une durée maximale de vingt minutes, met en lumière l’acoustique et l’atmosphère uniques de chaque église. Ce n’est donc pas le format du concert qui prime, mais l’expérience spirituelle et sonore : la rencontre entre la musique ancestrale et l’espace sacré qui l’a fait naître. Chaque étape offrira une acoustique singulière et une émotion renouvelée. Les représentations commenceront à l’heure précise et seront entièrement gratuites.

Église Saint-Loup Rue de Montchardon, 89110 Chassy Chassy 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

