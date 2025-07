Concert de chant lyrique sacré et médiéval 35380 Paimpont Paimpont

Concert de chant lyrique sacré et médiéval

35380 Paimpont 3 Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-15 20:30:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Rejoignez-moi lors de cette soirée de concert dans un univers médiéval et sacré, entouré des pierres de l’Abbaye de Paimpont chargée d’une histoire chevaleresque.

Ce concert est créé pour nous réunir autour de ce qui est le plus essentiel dans nos vies l’Amour.

En cette journée sainte de l’Assomption, les cantiques ont été choisis pour commémorer au mieux la gloire de la Vierge Marie, sa douceur et son amour pour ses enfants de la Terre.

Qui suis-je ?

Mon nom d’artiste est JOHANEL, je suis une artiste lyrique soprano, passionnée par le chant grégorien et médiéval ainsi que le chant sacré de manière plus globale.

Je souhaite chanter pour louer l’amour et la paix, ainsi que pour aider mon prochain et en particulier les sans-abris en récoltant des fonds via mes concerts pour l’achat de fournitures pour nos frères et sœurs démunis, et en participant à des maraudes afin d’aller à leu rencontre et de leur offrir ce que vos dons ont permis.

Vous pouvez me retrouver ici https://www.instagram.com/johanel_music/

Le programme du concert :

Une première partie dédiée au chant grégorien et médiéval, partiellement a capella, avec quelques chants d’Hildegarde de Bingen

Une pause méditative entre les deux parties du concert, pour s’unir dans la prière pour la paix et l’amour dans nos cœurs, en France et dans le monde

Une seconde partie axée sur le chant lyrique plus contemporain, entre le 17ème et le 20ème siècle avec des compositeurs comme Haendel, Fauré, ou encore Gounod

Transparence financière participation libre utilisation des dons récoltés :

L’entrée au concert est gratuite, mais vous avez la possibilité de faire un don à l’association Pax Amor Dei.

Un panier de quête sera disponible lors du concert si vous souhaitez faire un don en espèces.

15% des dons sont reversés à l’association culturelle de l’Abbaye de Paimpont à leur demande, et les 85% restants sont utilisés pour l’achat de certaines fournitures pour les personnes sans-abri que nous allons rencontrer le dimanche 17 août avec l’association Les Maraudes du Cœur de Saint-Malo.

Si vous ne souhaitez pas faire de don en ligne ou via la quête le jour même, vous pouvez aussi choisir de faire un don en nature couvertures, produits d’hygiène, sacs de couchage, alimentation pour chiens, sous-vêtements pour hommes.

Si vous n’avez pas la possibilité de faire un quelconque don, sachez que votre simple présence au concert est déjà un cadeau car elle est si précieuse que je vous en remercie grandement. Cela m’apportera une joie immense de partager ce moment de communion avec vous.

Comment accéder au lieu ?

Si vous venez en voiture, un parking gratuit est à disposition en face de l’abbaye. S’il n’y a plus de place, vous pouvez aussi vous garer aux parkings alentours le parking rue des Forges, le parking des Petits Chevaliers, ou encore le parking de Brocéliande.

Si vous venez en Bus Ligne de bus 1a (direct Rennes Paimpont) avec Breizhgo

Si vous venez en train + bus au départ de Rennes Gare TGV et TER de Rennes + Ligne de bus 1a (direct Rennes Paimpont) avec Breizhgo

Peut-on manger sur place ?

Des restaurants et bars sont présents aux alentours de l’abbaye la Terrasse de l’Abbaye, le Pas Sage de Brocéliande, la Fringale, l’Atelier, la Pizzeria du Roi, le bar Le Brécilien, la Crêperie la Fée Gourmande en face de l’étang de Paimpont, la boulangerie Les Douceurs de Brocéliande. .

35380 Paimpont 3 Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 27 91 67 41

